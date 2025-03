Luego del violento ataque con un machete que un alumno del Colegio Secundario N° 5176 de Villa Esmeralda, provincia de Salta, protagonizó el pasado martes contra sus compañeros de curso, en las últimas horas se conoció un escalofriante audio que el adolescente envió al día siguiente.

“Un día voy a ir y los voy a prender fuego a todos”, advirtió el estudiante en una impactante amenaza que transmitió por un audio de WhatsApp, y al que pudo acceder Infobae.

La advertencia del atacante, de 14 años, ocurrió ayer, apenas un día después de ingresar al aula con machete en mano y querer agredir a los compañeros con los que había tenido un altercado previo.

“No loco, no loco. Como ya les dije, eso no tiene perdón. Así que ya no les digo ni cuándo, ni dónde. Lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas loco”, dijo el agresor en la primera parte de su mensaje de voz.

Y en la misma línea, completó: “Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a bajar a uno por uno de ustedes loco. Nadie me dice a mí qué es lo que tengo que hacer”.

En diálogo con este medio, Lilia, la tía de dos de los alumnos agredidos, brindó detalles del ataque que sufrieron sus sobrinos y los compañeros de clase. “El muchacho cuando agrede a mi sobrino le pega una patada en el brazo. Después viene un profesor y le pega una piña, y a la directora la apuntó con el machete en el pecho”, explicó.

“Después de eso, regresa a mi sobrino y le quiere dar con el machete por la espalda, y ahí es cuando aparece mi otro sobrino, porque estudian los dos en el mismo curso, y lo reduce. Lo empujó contra el banco y ahí recién le pudieron sacar el machete, porque todos los profesores se encerraron y los mismos alumnos del curso le sacaron el machete al chico este”, aseguró la mujer.

El hecho sucedió durante el tuno mañana, cuando el alumno acusado se habría tornado agresivo e ingresó al aula de 1° año pronunciando insultos, en presencia de la profesora que dictaba su clase en ese momento.

Uno de los videos que se viralizaron por redes sociales, filmado por una alumna de otro curso, muestra el momento exacto en que el agresor ingresa a su aula con machete en mano, con el presunto objetivo de agredir a compañeros con los que se habría peleado previamente.

“¡Nooo! ¡Nooo! ¡Lo va a matar, lo va a matar! ¡Cierren la puerta!“, se escucha exclamar en la grabación a los estudiantes de dicho curso, que en ese momento se encontraba en un aula ubicada frente a la sala donde ocurrió el incidente.

Salta: un alumno ingresó con un machete y amenazó a sus compañeros de curso

En medio de los gritos de desesperación, alumnos de otros años y profesores que dictaban sus clases corrieron a toda velocidad para auxiliar a los niños que estaban en peligro.

Otra grabación, tomada desde otra aula, da cuenta del temor del alumnado ante la presencia de un chico con un machete: “Me río para no asustarme”, alcanzó a decir un estudiante mientras observaba la secuencia.

Frente al pedido de auxilio por parte de las autoridades escolares, los efectivos se presentaron en la institución para constatar lo ocurrido. Una vez que se emitió una orden de detención en contra del menor de edad, los agentes lo trasladaron junto a su madre, quien había intentado frenarlo sin éxito, según relataron los testigos de lo sucedido.

La investigación está en manos de la Fiscalía Penal Juvenil N° 1 salteña, cuya titular, la fiscal Carolina Mateo Bellini, trabaja para determinar las circunstancias en las que el adolescente de 14 años ingresó con un machete al establecimiento educativo al que asiste.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Fiscalía, impartiendo medidas, tales como ordenar que se constituya una consigna policial en el establecimiento educativo y en protección de la víctima.

En un principio, el joven había comenzado a ser investigado por lesiones, amenazas y daños, pero la funcionaria reevaluó la gravedad de los hechos y modificó la carátula del expediente. A pesar de que las autoridades aclararon que el estudiante sería no punible ante la ley por tratarse de un menor de edad, anticiparon que será sometido a una audiencia de imputación formal. En la misma se establecerán las medidas de protección que se tomará al respecto y el rumbo que tomará la causa.

Por otro lado, se solicitaron al Juzgado Penal Juvenil en turno las medidas de protección, en resguardo de la integridad y seguridad de la víctima y de los alumnos que integran la comunidad educativa del establecimiento en cuestión.

Asimismo, se dio inmediata intervención a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y a la Asesoría de Incapaces en turno y, de forma preventiva, a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.