El trapero Ecko fue parte este miércoles del Bailando 2023 y vivió un incómodo momento. El joven fue invitado a bailar con el equipo de Lourdes Sánchez el reggetón caliente, quien lo sorprendió al decir que él podría ser un permitido en la pareja que conforma con el Chato Prada.

Luego de la performance de Lourdes y Ecko, la bailarina se mostró interesada en el cantante y Marcelo Tinelli aprovechó para encender la polémica. “¿Chato está en el control? ¡Si!”, preguntó y el productor del programa se mostró sonriente ante la cámara y dejó en claro su aprobación a la coreografía.

Lourdes contó que su pareja influyó para que estuviera a las alturas de las expectativas. “¿Yo puedo decir algo? Le mostré el primer ensayo y él me dio permiso. Me dijo: ‘Decíle que meta más mano’. Entonces, vine y le dije a Ecko”, lo mandó al frente la bailarina.Entonces, Tinelli le preguntó a Prada: “¿Usted dijo eso, Chato?” y al ver que asentía dijo: “¡Yo me pegó uno así, eh!” mientras hacía el gesto de pistola con su mano y el dedo índice en la boca.

Pampita quiso saber si el joven cantante podría ser el permitido de la bailarina Lejos de mostrarse reacia a la idea, asintió con la cabeza dando a entender que no descartaría el concepto y agregó: “Si, ¿Por qué no?”.

Prada se sumó: “Si, puede ser. Puede ser” pero cuando Ecko fue consultado por la posibilidad de ser el permitido de la pareja aclaró: “Yo con mujeres casadas, no”.