Lowrdez Fernández volvió a cantar, emocionó a sus fans y hasta metió blooper: “Un tropezón no es caída”
Ante la mirada de su papá, la cantante hizo su show en el Gran Rex. Cantó y hasta se rió de un blooper que protagonizó.
Como una de las teloneras de A Teens, Lowrdez Fernández se presentó en el Gran Rex en su regreso a los escenarios luego de los hechos que protagonizó la semana pasada. En el teatro estaba presente su papá.
“Un tropezón no es caída”, exclamó la cantante tras, precisamente, tropezar en el escenario.
No estuvo presente Mabel, la mamá, que es querellante de Leandro García Gomez, que sigue detenido. Desde el escenario, Lowrdez le agradeció a su papá y a su pareja, a quien llamó “mamá”.
Por qué no fue Lissa Vera a ver a Lowrdez
Lowrdes , que junto a Germán “Tripa” Tripel participó del show de A Teens, explicó que había llamado a otra Bandana, Lissa Vera, a que asistiera al Gran Rex.
Sin embargo, Lissa, quien denunció al ex de Lowrdez ante la Fiscalía por el supuesto delito de “privación de la libertad”, no fue. “La invite a Lissa pero no quiso venir”, dijo Lowrdez.