Como una de las teloneras de A Teens, Lowrdez Fernández se presentó en el Gran Rex en su regreso a los escenarios luego de los hechos que protagonizó la semana pasada. En el teatro estaba presente su papá.

“Un tropezón no es caída”, exclamó la cantante tras, precisamente, tropezar en el escenario.

No estuvo presente Mabel, la mamá, que es querellante de Leandro García Gomez, que sigue detenido. Desde el escenario, Lowrdez le agradeció a su papá y a su pareja, a quien llamó “mamá”.



Por qué no fue Lissa Vera a ver a Lowrdez

Lowrdes , que junto a Germán “Tripa” Tripel participó del show de A Teens, explicó que había llamado a otra Bandana, Lissa Vera, a que asistiera al Gran Rex.

Puede interesarte

Sin embargo, Lissa, quien denunció al ex de Lowrdez ante la Fiscalía por el supuesto delito de “privación de la libertad”, no fue. “La invite a Lissa pero no quiso venir”, dijo Lowrdez.