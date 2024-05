El pasado domingo 12 de mayo, Jey Mammón regresó a la televisión como invitado en el programa de Juana Viale. Tras esta aparición, Lucas Benvenuto realizó un contundente descargo en sus redes sociales.

El mensaje de Benvenuto en Instagram llegó después de que el humorista se declarara inocente, a pesar de que su causa había prescrito, lo que no lo exime de responsabilidad.

"Les quiero dejar este video a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien, estoy en el fin del mundo", comenzó Benvenuto.

"Estoy en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca... Con un escudo humano muy fuerte de amor", agregó.

Benvenuto también compartió: "No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida".

"No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida. Imagínense si después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia", sostuvo.

"También peleé un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel", remarcó contra Mammón.

A pesar de los esfuerzos de Benvenuto, la justicia no actúa a favor de ninguno de los dos. Por esta razón, su causa queda archivada y ya no se tocará el tema, por lo que nunca se sabrá lo que realmente pasó.