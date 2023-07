Lucca Bardelli superó a Julieta Poggio y habría comenzado una nueva relación con Candela Lecce, la joven que fue vinculada con Mauro Icardi.

Juan Etchegoyen dio a conocer la información en su programa y mostró las pruebas del romance.

"Se conocieron hace tres semanas aproximadamente, todo arrancó en un canal de tv, compartieron un mismo programa ese día que coincidieron en un mismo lugar, y desde ahí no pararon de hablar, alguien los encontró a full en un boliche y a partir de ahí averigüé toda la información que te voy a contar”, dijo el periodista.

Quién es la nueva pareja de Lucca Bardelli

Y agregó: “La historia de amor confirmada que tengo para anunciar es la relación que están teniendo Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio y Candela Lecce, la joven que en su momento fue vinculada a Mauro Icardi”.

“Los vieron a los besos en el boliche Ink el fin de semana, se comieron la boca me decían, están conociéndose y pasándola bien, desconozco si es una relación formal o algo temporario, los vieron súper acaramelados, sé que ahora es inevitable que empiecen a hablar de las fechas de comienzo de este romance porque quizás alguno puede pensar que esto empezó cuando Lucca todavía estaba en pareja con Juli pero a mi no me consta”, concluyó.