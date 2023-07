Lucca Bardelli decidió finalmente romper el silencio y contó los motivos de su separación con Julieta Poggio. También trascendieron otros temas como las consecuencias de la exposición mediática y cómo avanza desde su ruptura, pero además, quiso aclarar los rumores maliciosos que lo vinculan con su exsuegra, Pato Destefani.

“Fue cualquier cosa lo que dijeron de mi y Pato, mi relación con mi suegra siempre fue buena onda y hubo mucho amor y nos quisimos mal, la quiero todavía pero ahora no la estoy viendo, tuvimos una relación cercana pero no estuvimos si te lo tengo que decir así”, aseguró en su conversación con el periodista Juan Etchegoyen en el espacio radial Mitre Live (Radio Mitre AM 790).

Estas declaraciones las formuló el influencer, una vez que relató cómo se sintieron Julieta y Pato con respecto a estas conjeturas. “Fue una pelotudez que me cagué de risa, yo me había olvidado de lo que se había dicho, nadie se puede creer eso y ella me dijo que Pato estaba un poco mal, me pareció rarísimo”, expuso Lucca.

Además, el joven detalló que tuvo la oportunidad de cerrar su vínculo con todos los familiares de su exnovia para poder seguir adelante con su vida: “Les escribí, al papá de Juli también, a la abuela que la amo con toda mi vida. Le mandé un mensaje a ellos y a las hermanas, fue bastante maduro todo”.