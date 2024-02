Luego de una agitada semana que comenzó con los ingresos , y en la instancia del repechaje, los "hermanitos" tuvieron que acomodarse a este nuevo escenario de juego.

Y a menos de diez días de la Rosina Beltrán recibió un mensaje del exterior que la llenó de felicidad.

Qué fue lo que le gritaron a Rosina y cómo tomó el mensaje

"Rosi, Lucía te ama", le gritaron a la participante uruguaya sobre las declaraciones que hizo la exjugadora salteña una vez que salió de la casa (confesó que estaba enamorada de ella) y luego de separarse de Virginia, su novia desde hacía tres años.

Además, el fanático que se comunicó con Beltrán decidió dejarle un consejo sobre el juego: "Alejate de Joel, Alejate de Isabel".

Ante esta información, Rosina quedó totalmente sorprendida. Rápidamente y frente a la alegría de sus compañeros, la participante dijo emocionadísima: "¡Luchi me ama chicos! ¡Luchi me ama!".

El análisis de Rosina sobre el significado del grito

Horas más tarde, Rosina reflexionó sobre el mensaje con Agostina. La participante uruguaya repitió una y otra vez la frase del exterior tratando de entender el significado real. Cabe destacar que Beltrán desconoce las declaraciones de amor por parte de Lucía y su decisión de separarse de su pareja.

"Rosi... Luchi te ama... Alejate de Joel...", dijo varias veces tratando de descifrar el mensaje. Sobre esto, Rosina reflexionó: "Luchi tiene novia hace cuatro años, ¿de qué estamos hablando?".

Ante esto, Agostina le planteó: "Sí, pero no sabemos. No tenemos idea de qué pasa afuera. Yo te estoy dando posibles situaciones".

Con una sonrisa en la cara, Rosina expresó: "Ya fue... Me quedo solo con que Rosina me ama y listo. Eso es algo re lindo... Qué lindo. No lo puedo creer. Luchi, yo también te amo. Cuando salga vamos a tener una vida de rockstar. Vamos a salir miércoles, jueves, viernes y sábado... Nunca hice eso".