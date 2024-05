Ellos mismos lo confirmaron: Luciano Castro y Griselda Siciliani están en pareja. Y todo indica que la noticia dejó helada a Flor Vigna y al entorno de la cantante, quien hasta hace poco fue novia del actor.

"Con Flor Vigna terminaron en diciembre, pero hasta hace poco se estuvieron viendo", explicó la periodista de espectáculos Karina Iavícoli en Intrusos (América), al señalar que a la joven "no le cierran las fechas".

Y agregó: "Lo que me dicen es que la señora Siciliani le habría estado mandando mensajes a Luciano durante su relación con Flor Vigna. Mensajes que eran respondidos por él".

La conductora del programa, Florencia de la V, destacó que los actores eran amigos, pero Iavícoli reveló: "Mensajes de contenido... podríamos decir, erótico. ‘Qué lindo estás’, ‘Cuándo nos vemos’... Y lo que me dicen es que eso habría sido en algún momento un motivo de discordia en la pareja, porque Vigna se habría enterado".

En ese sentido, Iavícoli reparó en la entrevista que Castro le dio a Fernando Dente donde habló a corazón abierto sobre su romance con Siciliani: "Él remarcó todo el tiempo que el reencuentro había sido en el cumpleaños de Carla Peterson. Pues no, la información que yo tengo es que ellos ya se veían viendo desde antes y Vigna se habría enterado y se habría puesto muy mal".

Acto seguido, señaló: "Me cuentan que Flor Vigna se estuvo viendo hasta hace poco con él y que la relación no es que estaba al 100, pero había como una intención de alguna cosita. También al entorno de Flor le llamó la atención el grado de intimidad de Luciano hablando de Griselda y que no haya nombrado a Florencia, recordando ese amor... como que la borró y no está más".

"Y otra cosa que le molestó al entorno de Florencia es que cuando en el verano Sabrina y Flor hablaban, él no salió a hablar ni por la madre de sus hijos ni por su novia. Y por qué ayer se sentó y remarcó que Griselda, ‘la tana’, no era una chica más, ¿qué? ¿El resto sí? A la gente que quiere a Florencia le duele que él haya hecho estas declaraciones", sentenció la periodista.