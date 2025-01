En una entrevista, Luciano Castro confesó que Griselda Siciliani es el amor de su vida, a pesar de la incomodidad que siente su exmujer, Sabrina Rojas, con el tema, ya que aseguró que la actriz contactaba a quien era por ese entonces su pareja cuando ella estaba embarazada.

Sabrina hizo varios comentarios al respecto, pero finalmente reconoció que, a pesar de todo, Luciano Castro es el hombre de su vida. "Siempre que estuve en pareja, sentí que era el amor de mi vida. Luciano Castro fue el hombre de mi vida", contó la actriz a Puro Show.

"Fue el hombre que me dio mis dos hijos maravillosos, va a ser el hombre más importante de mi vida siempre porque me dio a Fausto y Esperanza, eso se lo voy a agradecer toda la vida", aseguró.

Sobre el romance de Castro con Siciliani, Sabrina opinó: "Me parece genial y hermoso que esté enamorado. Con Griselda no me crucé, pero el saludo sería natural, no tengo nada que hablar, no tengo nada que decirle, ni creo que considere que tengo que explicarle algo".

Por último, se encargó de desmentir el supuesto romance con Fernando Beni, el ex de Delfina Gerez Bosco: "Me involucraron y me asusta porque ni siquiera lo conozco, no sé quién es, no lo vi nunca personalmente".