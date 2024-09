Luck Ra enfrenta una fuerte acusación luego de que no se presentara a una función el pasado 11 de febrero en la provincia de Jujuy. El cantante de música cuartetera y sus representantes fueron denunciados por estafa debido a que se pagó 20 millones de pesos por su presentación.

La función debía realizarse en la ciudad de Monterrico, a 30 km de la capital Jujeña, y la persona que lo contrató dijo que no solo no se presentó en el show, sino que no le devolvió el pago por adelantado de 20 millones que se realizó.

Adrián Iconomovich, abogado de quien contrató al cantante, sostuvo que Luck Ra “no se presentó. Lo que tenemos entendido es que, en el traspaso de dinero, no le habrían cancelado el total”.

De esta forma, confirmó que mandó carta de documento a las oficinas del artista en Córdoba y Buenos Aires. La banda del cantante también podría estar involucrada en la denuncia debido a la promoción y el anuncio de aquella fecha.

Los organizadores del evento, que vendió miles de entradas, tuvieron que encargarse del reembolso de los tickets abonados. El letrado confirmó a los medios que hasta hace unos días seguían pagando a quienes querían ver a Luck Ra.