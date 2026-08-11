El cantante de cuarteto Facundo Almenara Ordóñez, más conocido como Luck Ra, habló por primera vez sobre su reciente separación de La Joaqui y sobre su amiga Tuli Acosta, quien fue señalada como la tercera en discordia en su relación.

La pareja de cantantes se separó hace aproximadamente un mes tras más de dos años juntos. Según se supo por las declaraciones de la artista, la separación ocurrió el cuarto día de unas vacaciones que compartieron juntos.

Si bien ambos optaron por transitar la separación alejados del ojo público, La Joaqui habló sobre su "duelo" en distintos programas de televisión, en su streaming y en sus redes sociales.

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A través de un comunicado que difundió en su cuenta de Instagram, el artista explotó contra los comentarios negativos que usuarios en redes le hicieron llegar desde que se hizo pública la separación y pidió frenar el odio a su amiga.

"Para la gente que no sabe ni cuantos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto", sentenció.

Sobre los rumores que señalan a la bailarina Tuli Acosta como la tercera en discordia, el artista aclaró: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada".

También ironizo con el contenido de lo que se estuvo diciendo sobre él desde que estalló la noticia en los medios: "Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado".

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Por último, anunció que tiene más que decir sobre el tema y dejó un "recordatorio" con un reloj de estreno: "Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más".

Esta última parte fue muy criticada en redes sociales, ya que usuarios señalan que el cuartetero busca "lucrar" con su separación al dar indicios de que podría lanzar música nueva.