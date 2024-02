La canción seguro que la escuchaste. Es el hit del verano y suena en todas partes. Se llama La morocha, en el estribillo dice "Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas..." y es el tema emblema de Luck Ra, el cantante cordobés del género latino urbano que ya está haciendo historia.

Es que Juan Facundo Almenara Ordóñez, cuyo nombre artístico es Luck Ra, se viene destacando como trapero, streamer y cantante desde 2023. Pero con esta canción ya está dando, literalmente, la vuelta al mundo. Spotify, la plataforma de música, acaba de ponerla en el número 1 de su Top Album Debut Global, es decir el ranking que arma para los primeros discos de los artistas.

Luck Ra tiene 23 años y su álbum debut se llama Que nos falte todo. Acaba de hacer una presentación, con show incluido, la semana pasada en Punta Carrasco y ya comienza a formar parte del universo de los consagrados, al punto que Marcelo Tinelli subió una foto con él y su familia a su Instagram

La carrera musical de Luck Ra comenzó en 2017, pero todos sus temas de entonces fueron borrados de las redes. En 2018, su canción No quiero más comenzó a hacerlo un personaje popular. Otro de sus hitos fueron dos colaboraciones hechas con Rusherking. Primero, Ya no me extrañas -que luego volvería a grabar solo- y luego Fuego.

Tuvo gran éxito con Te mentiría, pero fue La morocha, en colaboración con el cantante BM, la que lo colocó en la consideración mundial.

Con un pasado en el que anhelaba ser futbolista -un problema en las rodillas lo truncó-, el presente de Luck Ra lo muestra como artista de Sony Music, quien editó su álbum que debutó con este éxito a nivel global. Su amor por la música comenzó como fan de Red Hot Chili Peppers y Manu Chao, además de su pasión por el juego Guitar Hero. Todo eso lo llevó a formar su banda de rock Sueño hindú, con la que tocó en pequeños sitios de Córdoba.

Luego llegó el trap y las redes. Y con ellas, el éxito.