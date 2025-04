El dato lo brindó Pepe Ochoa, que pidió especialmente dar esta información por la dura rivalidad que tiene con el mediático con quien intercambió insultos más de una vez en las redes sociales.

“Pepe tiene una separación, ya dijo primer hervor, un hijo en común, habló con uno de los protagonistas de la separación. Tienen famosos en la familia. ‘Hijo de’ y tiene un único talento que es polemizar”, dijo Ochoa antes de revelar a los protagonistas de la separación.

“Hay que fumarse a este infradotado”, reaccionó Yanina Latorre, mientras Ochoa explicaba las causas de la separación. “Venían en una crisis que devino, obviamente (en separación). Quieren cosas diferentes para su vida”, señaló.

“Alex es muy polémico”, dijo el panelista, en referencia a los violentos posteos que hace el mediático. “Hay toda una parte que a Melody le empezó a molestar y eso hizo que haya fricción en la pareja y tomaron la mejor solución que era separarse por la beba que tienen en común”, agregó.

“Yo hablé con Melody y me lo confirmó. No me quería dar más detalles, pero como ya lo tenía… Lo tengo confirmado”, cerró el panelista “suricata” sobre la pareja que se conformó durante la primera temporada de El hotel de los famosos.