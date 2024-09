Virginia Olga Rivas tenía 58 años cuando murió en Cancún. La mujer oriunda de la provincia de Chubut, precisamente de la ciudad de Rawson, estaba internada en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez de México hacía 24 días tras haber sufrido un ACV mientras vacacionaba junto a su marido. Su estado de salud se agravó el pasado 22 de agosto, justo la noche antes de regresar a la Argentina.

La mujer chubutense falleció este domingo por la tarde. Ahora, su entorno se encuentra realizando los trámites correspondientes para poder repatriar sus restos y despedirla en Argentina. “La familia quiere trasladar el cuerpo hacia nuestro país, pero están viendo la forma porque no tienen cobertura”, comentó la abogada Silvana Vanina Jara, quien llevaba adelante el caso.

Virginia estaba de vacaciones junto a su marido, Raúl, habían ido a festejar su aniversario de casados. Llevaban 45 años como marido y mujer y habían decidido viajar por primera vez a las reconocidas playas mexicanas. Salieron de la Argentina el 13 de agosto pasado y su idea era retornar a los 10 días. Por lo tanto, el seguro de salud que habían contratado para el viaje no era de mayor extensión.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente y el estado de Virginia se complicó gravemente. Tal como narró días atrás su hija mayor, Yanina, a este medio, la mujer llevaba “una vida totalmente sana”. Y confesó: “Cuando la vi, antes de irse de viaje, estaba bien”.

Pero justo la noche antes de emprender la vuelta, la mujer fue hallada por su esposo en la habitación del hotel con pérdida de conocimiento y vómitos. Desde aquel momento, permaneció en un estado de coma del que nunca despertó. Y, en simultáneo, la familia comenzó a transitar por una verdadera pesadilla.

Antes del fallecimiento de la mujer, el deseo de sus hijas -según contó Yanina- era poder trasladar en un avión sanitario a su madre para que pudieran atenderla en un centro de salud de la Argentina. Es que al agotarse el seguro de viaje, la familia se enfrentó a una importante deuda para solventar los gastos por los días de internación y por el tratamiento que recibía Virginia. Para ello, habían iniciado una colecta.

En este sentido, Yanina explicó: “La cobertura era 80 mil dólares y no alcanza, se acabó entre la cirugía y las horas de internación en la clínica privada Hospiten Cancún, donde estuvo primeramente. Pero de ahí fue echada por no tener pago un extra en dólares”. A su vez, aseguró que “desde la compañía” de salud, les remarcaron que el servicio estaba “agotado” y que no era posible extenderlo.

En paralelo, la abogada de la familia presentó una medida de amparo solicitando a la obra social que autorice un vuelo sanitario para trasladar a la mujer a la Ciudad de Buenos Aires. “Era empleada del Ministerio de Educación de Chubut, por lo tanto, estaba activa en la obra social Seros que tienen todos los empleados de la provincia. Pero no se hicieron cargo y dijeron que no iban a hacer el traslado”, explicó.

Y continuó: “Este lunes informé el fallecimiento porque la acción de amparo presentada tenía una medida cautelar. Esa medida, en segunda instancia, en la Cámara de Apelaciones de Trelew, el juez hizo lugar y ordenó a Seros -la obra social- la repatriación de Rivas en 24 horas. Eso fue recurrido. Por eso, se ordenó otro expediente en el Superior Tribunal de Justicia que estaba para sentencia y hoy se anuló cuando informé el fallecimiento”.

Despedidas

Tras la pérdida, familiares y allegados se despidieron y expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. “En mi corazón quedarán tus caricias y en mis recuerdos, tu hermosa forma de ser. Mi vieja, sigo por vos y por todo el apoyo que siempre me brindaste. Mi abuela, fuiste mi pilar más hermoso. Donde quiera que estés, brillá mucho”, escribió su nieto en la cuenta de Facebook.

“Abrazo apretado a toda la flia. Una gran compañera del Ministerio. Dios los colme del amor y la fuerza que les dejó ella. Q.E.P.D.”, comentó una mujer que trabajaba junto a Virginia.