Luis Ventura denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte que, según trascendió, provendrían de una organización criminal. Visiblemente enojado, el periodista y conductor no se guardó nada y lanzó un mensaje directo a quienes lo intimidaron:

🚨 AMENAZARON DE MUERTE A LUIS VENTURA



Fue tras sus dichos sobre la mafia y la trata de personas. El periodista recibió CUATRO AMENAZAS va a solicitar CUSTODIA POLICIAL.



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/gQyHIMHAXx — América TV (@AmericaTV) April 22, 2025



“Cuando me apunten, que no le erren. Que no me dejen respirando, porque los voy a ir a buscar.”

La noticia se conoció durante la tarde, cuando el propio Ventura confirmó haber sido blanco de estas amenazas. El periodista explicó que el asunto ya fue puesto en manos de la Justicia:

“Que hable el abogado. No sé cuáles son los pasos a seguir. Lo presenté en la Justicia y chau. Que se vayan a la con... de su madre”, expresó sin filtro.

Puede interesarte

Aunque no brindó mayores detalles sobre el origen de las amenazas ni sobre el avance de la investigación, sus declaraciones dejaron en claro su postura: no piensa quedarse callado ni intimidado.

El caso ya está en manos judiciales y se espera que su abogado brinde más información en los próximos días.