En más de una ocasión, Morena Rial contó que su presente económico es bastante ajustado, pese a ser la hija de uno de los conductores más exitosos de la TV. La joven se mantiene gracias a las redes sociales, pero está buscando una oportunidad profesional para mejorar su situación.



Este jueves, en una nota con Empezar el día (Ciudad Magazine), Luis Ventura reveló que le hizo una propuesta laboral a la hija de Jorge Rial. Sin embargo, las cosas no se dieron como él lo esperaba.



"Yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, mencionó el panelista de A la tarde (América TV).

Ventura movió sus contactos para intentar ayudarla, pero no fue posible. "Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico. Le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron. Ya es un tema que me escapa", cerró.