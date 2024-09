Luis Ventura arremetió contra Juliana Furia Scaglione luego de que estallara por no ser invitada a los Premios Martín Fierro 2024 para ser parte de los ex Gran Hermano (Telefe).

Días atrás, se anunció que el canal había decidido llevar a Bautista Mascia, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Martín Chino Ku, Rosina Beltrán, Lisandro Navarro y Denisse González en representación de esta última edición del reality.

Por esa razón, la conductora de Toda (Carajo!) manifestó entre gritos: "Van los caracoles a la mesa de GH y la que se puso el programa al hombro fue Furia, pero a mi no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mi".

"De mi parte, yo rescindí el contrato en buenos términos pero no he sido invitada a la mesa ni tampoco al Martín Fierro. Muchos esperaban que sea la revelación del año, lo soy y lo sé. Soy consciente de eso, he movido no solamente la tele sino las redes sociales así que, éxitos en todo lo que emprenda Telefe", agregó.

DESCARGO FURIOSO



"Van los caracoles a la mesa de #GranHermano y la que se puso el programa al hombro no la llamaron [...] es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio [...] me merezco la revolución del año" pic.twitter.com/DK8JlcyQNz — TRONK (@TronkOficial) September 3, 2024

Y concluyó: "Es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio. El problema es que soy la más expuesta, desde el lado positivo y negativo. Me merezco la revolución del año, soy yo. No me importa que no me den el Martín Fierro. Ya gané, me gané el amor de la gente y del pueblo, y eso no se paga con nada".

Qué dijo Luis Ventura sobre Furia

A raíz de la viralización de estas declaraciones en la red, el Presidente de Aptra fue muy contundente sobre la postura de la ex Gran Hermano y su ausencia en los Martín Fierro: "Que estalle toda la vida, no me importa".

"¿Por qué no la invitaron?", le consultó el cronista de Intrusos (América TV). A lo que reaccionó irónico: "¿Me estás hablando en serio? ¿Qué hizo en televisión? Puteo todo... ¿eso hay que nominar? Putear desde que empezó hasta que se fue. Salió de Gran Hermano y sigue igual, ¿eso hay que premiar?".

LUIS VENTURA DESTROZÓ A FURIA POR EL DESCARGO QUE HIZO TRAS NO SER INVITADA A LOS MARTIN FIERRO



"No voy a poder dormir [...] Qué hizo en televisión? hay que nominarla por putear desde que empezó hasta que se fue? salió de #GranHermano y sigue puteando, eso hay que premiar?" https://t.co/QmmNMzGDn4 pic.twitter.com/OhQXhr2kpE — TRONK (@TronkOficial) September 5, 2024

Finalmente, Luis Ventura bromeó: "Perdón, con lo de Furia no voy a poder dormir".