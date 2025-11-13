La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una noche intensa, marcada por la exigencia técnica del desafío propuesto por el chef Tomás Treschanski, creador del restaurante Trescha y ganador de una estrella Michelin. Este miércoles el programa definió a Luis Ventura como su nuevo eliminado.

En esta oportunidad, los nueve participantes con delantal negro debieron replicar una trucha confitada en aceite con curry verde, aceite de eneldo y jengibre, siguiendo al pie de la letra la masterclass del chef invitado. El desafío, considerado uno de los más difíciles de la temporada, requería precisión en la temperatura del aceite, equilibrio de sabores y una presentación impecable.

Durante la clase previa, Treschanski explicó con detalle el procedimiento de cocción, destacando que el punto del aceite debía mantenerse entre los 35° y 45° para no alterar el color del pescado y que el uso de las especias debía ser medido con exactitud. Los concursantes contaron con la receta, los ingredientes exactos y un plato de muestra para guiarse.

Puede interesarte

Los participantes que enfrentaron la prueba fueron Emilia Attias, Evangelina Anderson, Julia Calvo, Luis Ventura, Andy Chango, Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Walas, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, quienes dispusieron de 60 minutos para cocinar. A medida que avanzaba el tiempo, la tensión crecía en el estudio. Algunos concursantes lograron destacarse por su precisión, mientras que otros tuvieron dificultades con la cocción y la textura del plato. Según el jurado, los mejores resultados fueron los de Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez, quienes consiguieron equilibrar los sabores y la presentación del plato.

Por su parte, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, Emilia Attias y Walas se ubicaron en un segundo grupo de concursantes salvados. En cambio, Julia Calvo, Andy Chango y Luis Ventura recibieron las devoluciones más críticas de la noche por distintos errores en la preparación.

Luego de deliberar, el jurado decidió salvar a Julia Calvo, dejando en la cuerda floja a Ventura y Chango. Finalmente, tras una evaluación final, Luis Ventura fue elegido como el cuarto eliminado del certamen. El periodista se despidió entre aplausos de sus compañeros y agradeció la experiencia. “Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, expresó.

“Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas”, siguió Ventura.

Puede interesarte

“No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros. Sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos. Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio”, le dijo la conductora Wanda Nara antes de la salida del DT de Victoriano Arenas del reality.

Su eliminación no estuvo exenta de un detalle fuera de cámara: horas antes de la emisión del programa, Ventura había publicado por error una foto en sus redes sociales anticipando su salida, lo que le valió un llamado de atención por parte de la producción. Más tarde, el periodista reconoció el descuido y se disculpó públicamente, asegurando que fue un malentendido por la forma en que había recibido el material del programa. “Me hago cargo porque soy un hombre de medios y el error es mío porque yo no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire. Entonces, no vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…”, se justificó.

Con la salida de Luis Ventura, 20 concursantes siguen en carrera en el reality culinario de Telefe, que continúa elevando el nivel de dificultad con desafíos cada vez más técnicos y la presencia de chefs invitados que ponen a prueba la creatividad de los participantes.