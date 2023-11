Este viernes, en A la tarde (América TV), el periodista Luis Ventura dejó a todos con la boca abierta. El presidente de APTRA se arrodilló en el centro del estudio y le dedicó un fuerte mensaje a Jorge Rial.

El ex Intrusos hizo declaraciones en los medios y afirmó que las cosas entre ellos están muy bien, pese a que están enfrentados en la Justicia. “Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando... No le tengo bronca a Luis. Lo quiero”, afirmó el conductor.

Tras los dichos de la figura de C5N, Ventura miró a cámara y exclamó: "Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, '¿te puedo hacer un pedido público?'. Alguna vez me dijiste que cuidara a tus hijas, me lo dijiste en un camarín...".

"Hoy te quiero pedir por Morena Rial, por tu nieto, cómprale una casa. Comprá una casa, ponela a nombra tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, pero dale un techo, dale un techo a tu familia", siguió el periodista.

Al finalizar, Ventura remarcó que la situación de Morena es delicada. "Dales un poco de amor, es tu hija, es tu nieto", concluyó.