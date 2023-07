El panelista de A la tarde enfureció al enterarse de las palabras que su ex amigo le dedicó, y reveló tremendos trapos sucios en pleno aire. El video.

Luis Ventura explotó en pleno aire de A la Tarde (América) tras enterarse que Jorge Rial le pidió a Morena, su hija, que no hablara más con su ex amigo refiriéndose a él como “mierda”. El periodista empezó a gritar y a revelar tremendos trapos sucios.

Durante la emisión del programa conducido por Karina Mazzocco, el periodista Matías Vázquez leyó el mensaje que Rial le mandó a su hija Morena donde Rial le exigía con duras palabras no hablar con Ventura y que lo bloquee de sus contactos.

Tras escuchar las palabras, el también conductor de Secretos Verdaderos entró en cólera, elevó su voz y apuntó con toda su artillería contra quien fuera su mejor amigo, hermano y compañero de Intrusos por más de 20 años.

“¡Esa mierda que salvó a tu hija del suicidio, con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono! ¡Tres horas después apareció el papi! Al otro día dio declaraciones que él había llamado acá y allá… ¿Te olvidaste de esa?”, exclamó a puro grito, recordando el peor momento que vivió Morena, que ella desmiente, pero que la llevó a estar internada en un centro de salud especializado.

Y continuó: “Pero, ¿Sabes qué?, yo nunca levanté el teléfono porque me hiciste lo mismo que al otro padrino, que alguna vez va a explicar que le pediste que firmara en Tribunales para que se hiciera cargo de lo que hacían ustedes”, dijo deslizando que esa persona podría ser su testaferro.

Por último, causando la sorpresa e impacto entre sus compañeros y público en general, le lanzó una serie de fuertes facturas: “Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el polo, cuando abriste un programa diciendo que le ibas a pegar un tiro en la cabeza a (Ricardo) Fort o lo que hiciste con algunas compañeras, lo que vos quieras con testigos y en Tribunales. Lo hablamos cuando quieras en Tribunales y con testigos. ¡Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver!”.

“Cuando nos sacamos la selfie fue para promocionar un programa en la radio de Cristóbal López. Habrá que ver porque nunca tocaron a Cristóbal López. ¿Sabes por qué? Porque después fuimos todos a laburar allá”, agregó, en referencia a su reencuentro en las redes.

“Que hable de las reuniones con Lázaro Báez en su casa, de las sociedades que vinieron después. De eso puedo hablar. Morena sabe esto y más, y cosas gravísimas. ¿No quiere hablar más con la hija y le manda ese mensaje? ¿Se acordó ahora que hay plata? ¿Compramos el silencio una vez más?”, concluyó Ventura.

¿Qué dijo Jorge Rial de Luis Ventura?

Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura, reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) el mensaje que Rial le mandó a Morena y que enfureció tanto a su padre.

“Te voy a mostrar el mensaje que hace dos semanas, él le mandó a Morena”, dijo. Entonces, pasó a leer el mensaje: “¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloqueálo, sino me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa mierda de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos”.

De todas maneras, Facundo aseguró que esta reacción del periodista no lo sorprendía en absoluto. Y explicó: “Como profesional me parece excelente pero como amigo no. Es de los que te echan del barco cuando se hunde”.