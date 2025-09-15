Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones fuertes en horas de la mañana con valores entre 70% y 100%. Por la tarde y noche los valores bajarán a menos de 10%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 23º, bajando a 18° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 92%, la presión de 1011.7 hPa, viento sudeste a 19 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Puede interesarte

Según el SMN, rige un alerta amarillo por tormentas en el departamento La Capital, el cual indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 14° y una máxima de 28°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 23° y una máxima de 28°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el jueves se espera con completamente nublado durante la mañana y con probabilidad de lluvias en la tarde-noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 19° y la máxima de 29°.