La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 28 de septiembre con cielo cubierto y condiciones inestables. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana la temperatura era de 18,1°C, con una humedad del 90%, presión atmosférica de 1005,7 hPa y viento del sur a 15 km/h.

El organismo mantiene para la ciudad una alerta amarilla por tormentas, mientras que el pronóstico indica probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% durante los distintos períodos del día.

Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una temperatura mínima prevista de 16°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%, mientras que el viento continuará del sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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Por la tarde, el pronóstico del SMN anticipa tormentas, con una temperatura que podría alcanzar los 23°C. La probabilidad de lluvias se mantiene entre el 40% y el 70%.

Durante la noche también se esperan tormentas, con una temperatura estimada de 19°C y similares condiciones de inestabilidad.

De esta manera, la jornada se presentará con cielo cubierto y tiempo inestable, con lluvias y tormentas previstas para diferentes momentos del día.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del SMN anticipa temperaturas variables para los próximos días, con una mejora térmica hacia el final del período.

Martes 29: se espera una mínima de 17°C y una máxima de 21°C.

Miércoles 30: la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

Jueves 1° de octubre: se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.