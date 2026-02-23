El clima en la ciudad de Santa Fe, se presenta un ambiente cálido y húmedo con condiciones variables a lo largo del día según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Temperatura mínima estimada: 20 °C

Temperatura máxima estimada: 31 °C

Cielo: Parcialmente nublado a lo largo de la mañana.

Precipitaciones: A medida que avance el día, aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas especialmente en la tarde y con chances de entre un 10 % y 40 % de ocurrencia.

Sensación térmica elevada por la combinación de calor y humedad. Estas condiciones hacen que el lunes sea ideal para actividades al aire libre durante la mañana, aunque se recomiendan precauciones en la tarde/noche por la posible aparición de tormentas.

Pronóstico extendido

Martes 24 de febrero:

Mínima: 21 °C

Máxima: 35 °C

Cielo: Predominio de cielo despejado o con pocas nubes.

Clima: Continuará el ambiente muy cálido, con baja probabilidad de lluvias y condiciones estables durante la mayor parte de la jornada.

Miércoles 25 de febrero:

Mínima: 20 °C

Máxima: 29 °C

Cielo: Parcialmente nublado.

Clima: Una jornada con temperaturas algo más moderadas y nubosidad dispersa.

Jueves 26 de febrero:

Mínima: 18 °C

Máxima: 29 °C

Cielo: Nubosidad variable.

Probabilidad de lluvias: Podrían presentarse lluvias ligeras en algunos momentos del día, aunque sin fenómenos intensos previstos.