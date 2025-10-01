El mundo del espectáculo argentino despidió este miércoles con profundo pesar al actor José Andrada, quien falleció a los 87 años. La noticia generó conmoción entre colegas, fanáticos y seguidores de su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Andrada quedó inmortalizado en la memoria popular por su participación en la serie de culto "Los Simuladores", donde protagonizó una escena que se convirtió en un clásico y que dejó una frase recordada por varias generaciones: "¿No hay un piquito para mí?". Su carisma y talento lo hicieron destacar en cada proyecto en el que participó.

La confirmación del fallecimiento llegó a través de un comunicado de la Asociación Argentina de Actores. La entidad destacó la importancia de su carrera y su legado en la cultura nacional, resaltando que su figura continuará presente en la memoria del público.

"Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas”, expresaron desde la Asociación, subrayando el impacto que tuvo Andrada en varias generaciones de artistas y espectadores.

El adiós a José Andrada marca el fin de una era en la actuación argentina. Su trabajo, tanto en la televisión como en el teatro, será recordado por su calidad interpretativa y por las huellas que dejó en la cultura popular, consolidándose como un referente del espectáculo nacional.