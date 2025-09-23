Luz Tito, una de las participantes más destacadas de la última edición de Gran Hermano, sorprendió al país con una noble decisión. La joven jujeña, que llegó a la final del reality, anunció este lunes 22 de septiembre que donó la casa que ganó como premio para crear un refugio para mujeres víctimas de violencia de género en su provincia natal.

Con un emotivo video compartido en sus redes sociales, la ex "hermanita" expresó su felicidad por cumplir un sueño que había manifestado dentro de la casa. "Les cuento que estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño", comenzó Luz, y agregó: "Ya he cerrado esto. Está dicho de poder hacer una ayuda a todas las mujeres, lo hablé en la casa, lo dije, yo entré a Gran Hermano para poder ayudar a la gente".

La decisión de Tito de ceder su premio es un acto de profunda empatía. "Me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a dónde ir, no pueden y que tengan un lugar acá", explicó, destacando su intención de brindar un espacio seguro para quienes, al igual que ella, pasaron por situaciones difíciles. "Así que yo que tuve la oportunidad, fui finalista y gané la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio", concluyó, agradeciendo además el apoyo del intendente de su localidad.

Puede interesarte



La dura historia personal que inspiró su decisión

La generosa iniciativa de Luz tiene un trasfondo personal que conmueve. Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, la joven de 21 años habló de su deseo de ayudar a los demás, especialmente a los niños y a las mujeres, y se sinceró sobre su propia y dolorosa experiencia.

"Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo veía tan lejos", confesó al comienzo de su participación. Pero su objetivo principal iba más allá de la fama. "Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar", dijo en ese entonces.

Con la voz quebrada, Luz finalmente reveló la dura historia que marcó su vida y la impulsó a querer ayudar a otras mujeres: "En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada", relató.

Su historia personal convierte su donación en un acto de justicia y solidaridad, demostrando que su paso por el reality no solo fue para cumplir un sueño, sino para materializar un propósito que la motivó a seguir adelante.