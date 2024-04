Un grupo de vecinos de la ciudad bonaerense de Castelar se enfrenta a diario con una terrible y macabra situación: decenas de perros que son asesinados, según denuncian, para comérselos. El lamentable caso de maltrato animal se conoció luego de que se encontrara una bolsa con un animal descuartizado y se sumará a otros ejemplares hallados en el lugar.

Los frentistas denuncian que los hallazgos se suceden en un mismo terreno baldío y son cada vez más habituales. En ese sitio suelen dormir personas en situación de calle y ahora crece la preocupación porque los vecinos tienen una escalofriante hipótesis.

"Sin tocar mucho, encontró algunas bolsas tiradas y le hizo un tajo a uno para no manipular lo que había adentro. Ahí se encontró con que había otro perro descuartizado", explicó una joven a TN sobre el macabro hallazgo realizado por una persona en el lugar y confirmó que la cantidad de bolsas empezó a crecer una vez que uno de los vecinos se dispuso a recorrer el predio.

Pero el desagradable descubrimiento no terminó ahí, porque a medida que avanzaron con la recorrida fueron estableciendo más detalles: "Lo que se llegó a ver son solo los pelajes de los perros, porque están totalmente descuartizados y despellejados como si les hubiesen sacado el cuero. No está la lengua, no está la carne ni, el corazón".

"La hipótesis que se maneja es que es muy probable que se hayan comido la carne del animal", con la joven habitante del barrio, quien confirmó que dentro de las bolsas eran todos perros, que ninguno parecía ser callejero y que todos tenían el pelo muy bien cuidado.

La teoría que sostienen los vecinos se ampara en varios elementos: el primero es que no hay carne de los animales en ningún lado, más allá de unas pocas vísceras que se desprenden por el baldío; y en segundo lugar la ausencia de huesos. En ese sentido, la joven denunciante señaló: “En la zona del descampado hay un sector preparado como para cocinar como si fuese una mini parrillita. Había un montón de cosas quemadas, había maderas como si hubieran preparado una fogata y se veía como que hubo fuego”.

En ese marco, no se descarta la posibilidad de que sea una o varias personas de otra zona. "Pueden venir de otro lado y tirarlo acá porque es un descampado en el que la gente va a tirar basura. Suponemos que aprovecharon a tirarlo ahí", cerraron al respecto.