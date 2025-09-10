Un cuerpo en descomposición fue descubierto en un Tesla registrado a nombre de la cantante D4vd en un depósito de remolques de Hollywood el lunes 8 de septiembre de 2025.

Los empleados del depósito de remolque alertaron al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras recibir un olor fétido proveniente del vehículo. La policía abrió el maletero delantero, que en este modelo de auto eléctrico, está en la parte del frente., y encontró restos humanos en descomposición envuelto en plástico.

"Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días", dijo a los medios de comunicación Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

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El Tesla 2023, que tiene placas de Texas, fue remolcado desde Hollywood Hills aproximadamente cinco días antes del descubrimiento. Según se informa, el coche está registrado a nombre de David Anthony Burke, el cantante conocido como D4vd.

Hasta el martes 9 de septiembre de 2025, la víctima no había sido identificada públicamente y se desconocía la causa de su muerte debido al estado de descomposición. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha clasificado el caso como una investigación por muerte.

Al momento del descubrimiento, D4vd se encontraba en su gira mundial "Withered" y tenía previsto actuar en Minneapolis. Ni él ni sus representantes han hecho declaraciones públicas sobre la situación.

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¿Quién es D4vd?

D4vd saltó a la fama en 2022 cuando su "Romantic Homicide" se convirtió en un éxito de TikTok. D4vd mantiene presencia activa en las redes sociales, donde durante los últimos días ha promovido su nuevo disco, pero no ha hecho mención al incidente.

El depósito de vehículos donde el cadáver fue hallado es cercano al nuevo restaurante de Tesla, de Elon Musk, que abrió sus puertas en julio en Hollywood.