Dos personas fueron asesinadas a tiros y sus cadáveres aparecieron a bordo de una canoa a la deriva en aguas del río Coronda, a la altura de la localidad de Sauce Viejo.

El macabro hallazgo ocurrió en horas de la siesta de este miércoles 31, en un día de fin de año particularmente sangriento para la región (si se tiene en cuenta los tres crímenes ocurridos durante la mañana en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, en barrio Loyola Sur).

La embarcación fue divisada por primera vez a la altura de calle Bouchard, luego de una curva que da el caudaloso curso de agua.

Vecinos que se encontraban en la costa sospecharon que algo raro sucedía y rápidamente llamaron a la Central de Emergencias 911.

Escena

Personal policial de la Comisaría de Distrito 19ª arribó al lugar y observó que la canoa había encallado en un camalotal a unas cuadras de allí, cerca de calle Jujuy.

Fue necesaria la ayuda de una patrulla de la Prefectura Naval Argentina para trasladar la embarcación hasta la orilla, donde los uniformados pudieron ver que a bordo había dos cadáveres.

Los cuerpos presentaban varios impactos de bala.

Además, también había restos de un animal y algunas armas de fuego.

Puede interesarte

Investigación

Inmediatamente, fueron convocados los peritos de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones.

Por el momento, se desconocen las identidades de las víctimas.

Interviene el fiscal de turno, el doctor Carlos Lacuadra, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).