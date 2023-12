Un hombre de 46 años fue encontrado descuartizado dentro de una heladera en la ciudad de Posadas, Misiones. Por el crimen, la Policía de la provincia busca a un sospechoso apodado “Bin Laden”.

La víctima fue identificada como Marcos Martínez, cuyos restos fueron descubiertos alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle 186, en el barrio A4 del sur de la capital provincial.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Télam, el hallazgo del cadáver se produjo después de que la pareja de Martínez denunciara que no lo veía desde el 1 de diciembre. Además, los vecinos del lugar manifestaron percibir un fuerte olor nauseabundo proveniente de una de las habitaciones del inmueble.

Puede interesarte

Bajo las ordenes del Juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, personal de la Policía de Misiones se acercó al lugar, donde se llevó adelante un allanamiento, del que también participaron efectivos de la Policía Científica y miembros del Cuerpo Médico Forense.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron los restos de Martínez dentro de una heladera, dispuestos de manera particular: el cuerpo estaba separado en partes y guardado en bolsas de polietileno. También, hallaron el departamento revuelto, junto una amoladora y un cuchillo con restos de sangre, consignaron fuentes policiales a La Voz de Misiones.

Tras el allanamiento, el cadáver fue trasladado a la morgue local, donde se llevará a cabo la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Mientras tanto, la policía inició la búsqueda del único sospechoso del caso, apodado como “Bin Laden”, descrito como un hombre robusto, calvo, con tatuajes y de entre 40 y 46 años. Se presume que es un ex policía con varios antecedentes y que reside en el mismo lugar donde se halló sin vida a Martínez.

De acuerdo con algunas versiones, se sospecha que la víctima podría haber sido un prestamista, aunque los motivos detrás del crimen aún quedan por determinarse.

En el caso intervienen la Fiscalía de Instrucción N°6 de Posadas, a cargo del fiscal René Casals y el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo de Ricardo Balor.

Meses atrás, un hecho similar tuvo lugar en la localidad misionera de San Pedro. A mediados de septiembre, Nelson Osvaldo Winnik, de 41 años, fue detenido como el principal sospechoso de haber asesinado a una joven identificada como Adriana Estefanía Dos Santos (16), cuyo cuerpo también fue hallado dentro de una heladera.

La policía llegó a la casa de Winnik luego de que un familiar los notificara de la situación. Esta persona estaba preocupada porque hacía varios días no tenía noticias de él, por lo que decidió acercarse hasta su domicilio. El sospechoso había comentado que debía viajar a Posadas para realizarse unos supuestos chequeos médicos, pero no contestó nunca los llamados. Al llegar al lugar, notó un fuerte olor putrefacto y decidió ingresar. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la heladera, el olor no hacía más que crecer. De esta manera, la abrió y se encontró con el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, envuelto en telas y atado con un cable, tal como pudo conocer Télam. Inmediatamente, se comunicó con las autoridades.

Puede interesarte

Un día después del hallazgo, el hombre fue detenido en la localidad de San José, gracias al trabajo coordinado entre las unidades regionales XII y VII de la Policía de Misiones. En su poder tenía un documento, un teléfono celular y una tarjeta de débito pertenecientes a una adolescente de 16 años, que estaba desaparecida desde el 8 de septiembre.

Frente a esto, el juez Ariel Belda Palomar dispuso que se notificara del hallazgo de estos objetos a la madre, que había denunciado la desaparición de su hija en la Comisaría de la Mujer de San Pedro.

Con el correr de las horas, se supo que los forenses informaron que el cuerpo llevaba al menos cinco días dentro de la heladera, lo que provocó el avanzado estado de descomposición. De acuerdo a información de El Territorio, el hombre quedó imputado por el delito homicidio doblemente calificado por mediar ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer y mediare violencia de género (femicidio).