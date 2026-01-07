Un impactante hallazgo se produjo en el predio deportivo del club misionero Crucero del Norte: un empleado de mantenimiento encontró un cuerpo calcinado en una de las canchas auxiliares mientras cortaba el pasto.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 14, en el paraje Santa Inés de la localidad de Garupá. El trabajador halló el cadáver en unos arbustos de la cancha número 3. Luego de ello, dio aviso al presidente de la institución y a la Policía de Misiones.

Después de la alerta, efectivos de la comisaría de la zona llegaron rápidamente en el lugar y constataron el hallazgo. Según informaron, el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición y presentaba signos de exposición al fuego.

Puede interesarte

El lugar en donde fue hallado el cadáver se trata de un área que se usa de manera frecuente para los entrenamientos, aunque el punto exacto estaba alejado de la circulación diaria de los deportistas. La escena se resguardó con un perímetro de seguridad para iniciar las pericias correspondientes.

Al predio acudieron peritos de la Policía Científica, un bioquímico y un médico policial, quienes realizaron las evaluaciones preliminares.

Puede interesarte

El Juzgado interviniente dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que se le practique una autopsia. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Los investigadores quedaron a la espera de los resultados del estudio para establecer el origen de las quemaduras, la causa exacta de muerte y si el hecho involucró a terceros. Además, las pericias ayudarán a determinar cuánto tiempo estuvo el cadáver en el predio.

El club Crucero del Norte aún no emitió ningún comunicado oficial sobre el hecho.