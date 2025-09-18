Hallaron dos cuerpos en un descampado de la zona sur de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió en la noche del martes, alrededor de las 21:00, y fueron los vecinos los que alertaron a las autoridades tras descubrir los cadáveres en un sector de malezas donde antiguamente funcionaba una cancha, al final de la calle Córdoba.

Al arribar al lugar, efectivos del Distrito de Prevención N° 2 de la Policía y personal del Samec confirmaron que las víctimas eran una joven de 22 años y un hombre cuya identidad aún no fue establecida, aunque se estima que tendría unos 25 años.

De acuerdo con lo informado por El Tribuno, la joven fue reconocida por sus familiares a partir de las prendas y tatuajes que portaba, mientras que el hombre permanece como “NN” y las tareas para identificarlo continúan.

Ambos se encontraban en situación de calle y presentaban antecedentes de adicción a estupefacientes, según trascendió.

La escena fue acordonada de inmediato para preservar posibles pruebas, mientras la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía Penal iniciaron los procedimientos correspondientes.

La fiscal penal Dra. Filtrín ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, la realización de peritajes en el lugar y la autopsia de los cuerpos para esclarecer las causas de muerte.

Hasta no tener los resultados preliminares de las necropsias, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el sector donde se produjo el hallazgo es un área con escasa iluminación y vegetación abundante, utilizada habitualmente como paso peatonal. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda contribuir al avance de la investigación.