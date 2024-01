En el distrito peruano de Machu Picchu, la situación es tensa ya que la localidad se encuentra completamente paralizada y sin la presencia de turistas en el día de hoy. Los habitantes de la zona han rechazado la propuesta de diálogo planteada por el Gobierno para resolver una huelga que ha tenido como consecuencia el cierre del acceso al renombrado sitio arqueológico, un importante destino turístico en Perú.

La paralización, que tuvo inicio la semana pasada en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de vender de manera virtual todas las entradas al sitio arqueológico, ha dejado las calles de la localidad desoladas, sin la presencia de turistas ni visitantes, según han informado los medios locales.

Luego de una reunión llevada a cabo este domingo, el denominado "Colectivo popular del distrito de Machu Picchu y comunidades" emitió un comunicado rechazando la propuesta del Ejecutivo de establecer una "mesa técnica de diálogo". Los pobladores han decidido radicalizar la huelga, que impide el acceso al sitio arqueológico desde el jueves pasado, reafirmando su demanda de que se anule la entrega de la venta de todas las entradas virtuales a una empresa privada.

Puede interesarte

En el comunicado, se insta a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a declarar la nulidad del contrato, y se anuncia que una vez que esto suceda, estarán dispuestos a aceptar la instalación de la mesa de diálogo. El pronunciamiento advierte que la huelga indefinida se intensificará en Machu Picchu y sus comunidades, responsabilizando a las agencias de turismo por cualquier incidente si envían turistas al distrito durante el paro.

Además, se hace un llamado a la Dirección Desconcentrada de Cultura para que cierre la "llacta" (pueblo) inca de Machu Picchu mientras continúa la huelga indefinida, por medidas de seguridad.

La ministra Urteaga, por su parte, afirmó que el Gobierno no cambiará su decisión de implementar un nuevo sistema de venta de boletos para ingresar a Machu Picchu. Considera que la paralización es el resultado de unos pocos que buscan beneficiarse ilegalmente del patrimonio cultural a través del mercado negro de boletos. Argumenta que, según un informe de la Contraloría, con el anterior sistema de venta directa de entradas, no se contabilizaban hasta 80,000 boletos al año, lo que representaba una pérdida anual de 7.5 millones de soles (aproximadamente 1.9 millones de dólares).

Esta situación ha tenido un impacto significativo en la economía local, siendo reportadas pérdidas millonarias para las familias y empresas de la región Cuzco y de todo el Perú, al no poderse realizar los tours turísticos. La ampliación del aforo a 4,500 visitantes diarios desde diciembre pasado no ha evitado las complicaciones, y se ha informado de la evacuación de cientos de turistas que no pueden acceder al sitio arqueológico en los últimos días.