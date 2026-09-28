La entrega de los MTV Video Music Awards 2026, celebrada este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, tuvo una apertura destacada con la participación de Sabrina Carpenter y Madonna. La presentación comenzó con la referente del pop al piano, acompañada por su colega, mientras interpretaban el tema Bring Your Love ante el público y el coro presente.

El espectáculo continuó con la aparición de Charli xcx, con quien Madonna compartió la interpretación de Danceteria Afterhours. Posteriormente, la artista emergió desde debajo del escenario para cantar su éxito de 1990, Vogue, junto a Sabrina Carpenter, antes de dar paso a Like a Prayer.

Madonna y Sabrina Carpenter en los #VMA pic.twitter.com/1i2Q3gkmQk — Real Time (@RealTimeRating) September 28, 2026

Durante el evento, Madonna reflexionó sobre su trayectoria y el significado de esta presentación: “Hoy hace veinte años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile, y fue la primera vez que interpreté Confessions on a Dance Floor: Part I en Estados Unidos. Fue una experiencia increíble, así que imagínense lo emocionante que es para mí volver 20 años después. Con las mismas botas, el mismo corsé, la misma chaqueta que llevaba antes, la misma chaqueta de Gucci. Es como cerrar un ciclo, ¿saben? Muy significativo para mí”.

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El número musical incluyó además el estreno de la canción inédita I Feel So Free y un adelanto de material que formará parte de su próximo disco.