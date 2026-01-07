Los bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron este martes a 19 personas, dos de ellas menores de edad, de tres cabinas de la noria del parque de atracciones Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz (Madrid), de la que no pudieron bajarse cuando la atracción dejó de funcionar.

Todas ellas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran bien, según informó Emergencias 112.

Los bomberos tuvieron que hacer uso de la escaleras para socorrer a estas personas, que quedaron atrapadas sin poder bajar de tres de las cabinas cerradas de la noria, a más de 30 metros de altura. En el rescate intervinieron un total de cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, aparte de servicios de Emergencias y policía municipal.

Los ocupantes, distribuidos en tres cabinas de la atracción, permanecieron atrapados durante aproximadamente una hora, que fue lo que tardaron los bomberos en organizar el operativo de emergencia para evacuarlos.

Varios visitantes que se encontraban en el parque al momento del incidente relataron a medios locales que se vivieron momentos de gran nerviosismo. “La noria se quedó parada de repente y pasaban los minutos sin que se moviera. Se escuchaban gritos desde arriba”, contó una testigo. Fuentes del operativo aseguraron que se produjo un fallo mecánico.

Muchas personas se agolparon en la zona mientras personal del parque pedía mantener la calma y despejar el área para facilitar la labor de los bomberos. La intervención se realizó con eficacia, según fuentes del operativo, de forma que fueron descendidos uno a uno los ocupantes de las cabinas de la noria.

Los servicios sanitarios del parque brindaron atención preventiva a los afectados, que se encontraban en buen estado general. Desde la organización del parque Mágicas Navidades no se emitió ningún comunicado oficial, pero se espera que la atracción permanezca fuera de servicio hasta que se realicen las inspecciones correspondientes.

El incidente, de hecho, ha activado una investigación de los técnicos municipales y de la empresa operadora de la noria para determinar las causas exactas de la avería. Fuentes del Ayuntamiento de Torrejón informaron de que se aplicarán los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los visitantes.

El Parque Mágicas Navidades, uno de los eventos navideños más concurridos de la Comunidad de Madrid, abre sus puertas cada año sus luminosas puertas en Torrejón de Ardoz con espectáculos navideños de luces, múltiples actuaciones y algunas atracciones. Y cierra este miércoles hasta el año que viene.