Un joven que salió de un cumpleaños de 15 en la mañana de este domingo sufrió un robo y una brutal golpiza en Entre Ríos y Zeballos. Federico, la víctima, recién fue dado de alta este lunes en el hospital Provincial, donde se constató una fractura en la nariz y lesiones en el rostro.

“Salí de un cumpleaños. Mi familia se había ido antes, pero yo me quedé hasta el final. Cuando volvía a mi casa me encontré con un amigo mío de hace años. Le di una mano en un montón de cosas, durmió en mi casa. Es una persona agresiva, que le pega a la madre. Nos quedamos hablando como media hora, bien. De la nada, me pide el celular. Yo pensé que era una broma. Quedé en shock”, relató el joven.

Según agregó Federico, inmediatamente aparecieron entre tres y cuatro desconocidos y junto a su ex amigo lo atacaron. “Empecé a correr, me dieron una trabada, me caí y me empezaron a dar patadas y piñas. Este chico que me conocía se quedó pegándome. Perdí el conocimiento. No sé cómo llegué a mi casa y acá”, amplió.

Puede interesarte

“Esto fue en Entre Ríos y Zeballos. En la puerta de la casa de él. Mi mamá ya hizo la denuncia, pero ahora tengo que ir yo a declarar. Sabemos dónde vive y todo. Yo a esto lo veo como una puñalada por detrás. Todo por un simple celular para ir a drogarse. Ya no sé qué pensar”, comentó.

El joven explicó que en el hospital constataron que tiene una fractura en la nariz y descartaron problemas de visión, pese a la visible hinchazón que tenía en ambos ojos como consecuencia de la paliza. “Me hicieron un fondo de ojos y salió bien. Por suerte, ahora tengo que tomar medicamentos, ponerme gotas, para reducir la hinchazón. No voy a poder trabajar por unos días”, concluyó.

“No sé si las otras personas eran de la calle, porque sé que él (ex amigo) anda con gente de la calle. Yo hacía rato que no me juntaba con él. Quedé en shock, no caigo”, señaló.

Federico también indicó que el agresor que conoce debería estar preso “porque le pega a la hermana y a la madre”. “Ojalá haya cámaras”, remarcó.