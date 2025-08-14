A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se puede ver la lluvia de estrellas Perseidas en su punto máximo, iluminando el cielo sobre el volcán Mauna Kea en Hawái.

En las últimas horas, la página oficial del Telescopio Subaru en Hawái, publicó un video en el que se puede ver cómo se desarrolló la lluvia de estrellas Perseidas la noche del 12 de agosto, momento en que alcanzaron su punto máximo.

🇺🇸 | Desde Mauna Kea, en Hawái, se apreció el punto máximo de la lluvia de perseidas, un espectáculo de meteoros que iluminó el cielo la madrugada de este 13 de agosto.pic.twitter.com/ClpnO4dxw1 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 13, 2025

¿Qué se puede ver en el video?

En el video, se puede ver el volcán Mauna Kea y el Telescopio Subaru con un cielo despejado con varias estrellas a la vista, las cuáles salieron debido a que la noche comenzó a caer.

Mientras se ve este bello paisaje, también se pueden ver varias estrellas Perseidas pasando, dejando una estela a su paso, la cuál desaparece en cuestión de segundos, las cuáles se estima, viajaban a más de 50 kilómetros por hora.

Las estrellas serán visibles hasta el 24 de agosto, viéndose por noche entre 50 y 70 de ellas a aproximadamente 25 kilómetros por hora.

¿Por qué se da la lluvia de estrellas Perseidas?

La lluvia de estrellas Perseidas se produce cuando nuestro planeta atraviesa un anillo de partículas dejado por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Estos fragmentos, al entrar en la atmósfera terrestre, se encienden por fricción y forman las conocidas “estrellas fugaces”, que en realidad son diminutos granos de polvo incandescente a unos 100 kilómetros de altura.