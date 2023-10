En vísperas de la llegada de Carmen Barbieri con Mañanísima a eltrece, las polémicas ya rodean al staff del ciclo. Puntualmente, el reciente enfrentamiento que protagonizan Majo Martino y Estefi Berardi, es el que podría afectar a la relación laboral que tendrán al ser ambas panelistas del programa. Las dos mujeres se encontraron ante las cámaras por primera vez y dejaron en claro cómo es su vínculo actual.

Carmen comienza una nueva etapa con Mañanísima, después de aceptar el paso de su ciclo, que se transmitía por Ciudad Magazine, a un canal de aire como lo es eltrece. Para esta nueva etapa, la conductora aceptó renovar el staff y una de las incorporaciones será Majo Martino, lo que significa que se convertirá en compañera de panel de Estefi Berardi. Cabe recordar que las jóvenes periodistas hoy se encuentran en veredas enfrentadas, lo que podría generar un problema laboral, pero ambas se ocuparon de llevar tranquilidad de que eso no sucederá.

“Yo no sé por qué me sentaron al lado de ella”, sentenció Majo Martino al ser consultada por el Chino Leunis en Poco correctos (eltrece) sobre la relación con Estefi Berardi, quien la observaba atentamente. Pero se trató de un paso de humor, debido a que inmediatamente agregó: “Está todo bien. Vamos a laburar juntas. Hay cosas que después las charlaremos, que no tienen nada que ver. Muy personal”.

Inmediatamente, Berardi tomó la palabra para aclarar que no tienen un problema personal, sino que ambas se involucraron en un conflicto de otras personas. “Es un tema súper doloroso para Majo, es un tema que no tiene nada que ver con nosotras, pero sí hubo un conflicto en el que yo defendí a una parte y ella a otra”, indicó.

Majo Martino y Estefi Berardi se encontraron cara a cara y aclararon los tantos

“No es por defender una parte u otra, porque la televisión es así. Yo sería una loca si me ofendiera. Trabajando en este medio conozco las reglas del juego, es la irresponsabilidad que siento de cómo se tratan algunos temas. Se apresuran en algunas conclusiones, cuando la Justicia tiene que determinar”, respondió Martino.

El conflicto en cuestión tiene que ver con la denuncia que Florencia Moyano realizó en febrero de 2023 contra Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal, hecho que habría ocurrido durante la grabación del reality El Hotel de los famosos (eltrece), en el que ambos fueron participantes. Ante la exposición, Estefi Berardi defendió a su amiga y apuntó contra el denunciado, cuestión que ofendió a Majo Martino, hermana del acusado.

Desde entonces, las panelistas tuvieron idas y vueltas, hasta que el lunes por la tarde se vieron cara a cara ante las cámaras. Si bien ambas no quisieron entrar en detalles respecto de la causa judicial, las rispideces fueron evidentes cuando tomaron postura en sus defensas. “Vos podés tener tu opinión y yo la mía”, determinó Berardi luego de coincidir que ambas formularon sus posturas al ver el material del reality en crudo, el cual para una prueba la inocencia y para la otra la culpabilidad, más allá de que esto debe determinarlo la Justicia.

“Por respeto a las mujeres que transitan este tipo de situaciones, yo no quiero hablar. La Justicia tiene que emitir opinión. Estoy involucrada como hermana, nadie me va a venir a decir quién es mi hermano”, sentenció la panelista, quien fue interrumpida por Carmen Barbieri, que le brindó su apoyo por entender el lugar que ocupa en la situación.

Además, la conductora aseguró que si bien no conoce a Majo como compañera laboral, tiene en claro que no será un problema la disputa que mantiene con Estefi, a la que calificó como una persona que no plasmará este problema al ámbito del trabajo.

A partir del lunes, Carmen hará su debut en la pantalla de eltrece y se podrá ver finalmente cómo será su relación ante las cámaras.