Un hombre de 43 años murió tras ser atacado por una manada de elefantes salvajes mientras dormía junto a otros trabajadores en un campamento maderero de Malasia.

Según informó la agencia estatal Bernama, que citó fuentes policiales locales, el hecho ocurrió el miércoles por la noche en el pueblo de Gua Musang, en el estado de Kelantan, ubicado a unos 250 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

De acuerdo con esapublicación, seis trabajadores madereros descansaban en el lugar donde desarrollaban sus tareas diarias cuando se vieron sorprendidos por la presencia de los animales.

La Policía local recibió el reporte al día siguiente, luego de que los sobrevivientes lograran huir de los animales y alertaran a las autoridades. Sin embargo, uno de ellos, identificado como Saidi Jahari, no pudo escapar y sufrió lesiones de extrema gravedad, que le causaron la muerte.

Quién era la víctima fatal del incidente

Sulaiman Jahari, hermano de la víctima, afirmó que se enteró del incidente en la mañana del jueves y contó que Saidi había empezado a trabajar en la zona hace solo dos semanas.

“El incidente ha sido un duro golpe para nuestra familia. La última vez que lo vi fue durante Deepavali. Nunca habló de los desafíos de trabajar en el bosque ni de la amenaza que representan los animales salvajes”, manifestó en declaraciones citadas por The Star.

Elefantes atacaron a trabajadores mientras dormían en Malasia y un hombre murió por las heridas. Imagen: Harian Metro

Sulaiman contó, en paralelo, que su hermano era un leñador experimentado y que anteriormente había trabajado en otra región del mismo estado donde ocurrió la tragedia.

"Mi hermano ha trabajado en la zona maderera durante mucho tiempo y nunca ha hablado de sus experiencias en el bosque", comentó y agregó que los restos de Saidi fueron enterrados en el cementerio islámico Pangkalkuan 2, Ketereh.

Cómo fue el ataque de los elefantes

De acuerdo con el jefe de la Policía de Gua Musang, Sik Choon Foo, los trabajadores despertaron sobresaltados por fuertes ruidos cerca del sitio donde dormían y corrieron desesperados hacia el bosque.

Sin embargo, “uno de ellos no logró escapar y fue atrapado por un elefante”, precisó Choon Foo, en declaraciones reproducidas por Sinar Harian.

Horas más tarde, los otros cinco regresaron al campamento y hallaron gravemente herido a su compañero. El hombre presentaba fracturas en ambas piernas.

Elefantes atacaron a trabajadores mientras dormían en Malasia y un hombre murió por las heridas. Imagen: Utusan Malasia

“Introdujeron a la víctima en la tienda para darle refugio temporal. Sin embargo, poco después, un elefante, que se cree era el líder de la manada, regresó para atacarlos de nuevo”, agregó el jefe policial.

Los trabajadores se vieron obligados a escapar nuevamente y el cuerpo ya sin vida del trabajador pudo ser recuperado más tarde por la Policía y trasladado al hospital local Hospital Gua Musang, donde una autopsia determinó que la causa de muerte fueron las heridas provocadas por los animales.

La Policía abrió una investigación

La Policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y coordinar con el Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales acciones de control en la zona, debido a que existen antecedentes no muy lejanos sobre este tipo de episodios.

Por caso, a mediados de marzo, las autoridades lanzaron un operativo en el estado de Kuala Krai, unos 350 kilómetros al norte de la capital, para capturar a un elefante salvaje que atacó a dos personas. En ese caso, los equipos especializados intentaron reubicar al animal utilizando métodos de contención no letales.

Los elefantes asiáticos habitan varios países del Sudeste Asiático, entre ellos Malasia, Tailandia y Myanmar, y aunque su población disminuyó, continúan desplazándose por zonas boscosas que en varios casos se superponen con áreas de actividad forestal o agrícola.

El gobierno de Malasia, específicamente, mantiene programas de monitoreo y rescate para estos animales con el fin de evitar nuevos enfrentamientos con pobladores o trabajadores rurales.