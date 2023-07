La titular de Aysa Malena Galmarini con un tweet dio respuesta a los dichos violentos de la conductora de LN+ en su editorial, quien allí tuvo frases misóginas contra la titular de esta empresa.

Malena Galmarini se expresó en su cuenta de twitter y viró con muchas originalidad el tema, transformando el apodo de “reina de la canilla” en positivo y pidiendo al mismo tiempo a Canosa que la ayude a comunicar los grandes logros e hitos de la gestión en AySA.

Hola Vivi, me extraña que con la buena onda que tenemos (teníamos?) digas estas cosas de mí.

Te digo, amé la #ReinaDeLaCanilla! Habla del enorme trabajo que hicimos estos casi 4 años.

Me ayudas a instalarlo?? Me ayudan??@AySA_Oficial @vivicanosaokhttps://t.co/rw7lKtsX55 pic.twitter.com/FppSNomexC

— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 15, 2023