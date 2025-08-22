Según la fiscalía, la productora representada por la actriz, se quedó con las ganancias obtenidas por la venta de la serie en el exterior.

La Fiscal Federal Fabiana León solicitó al Tribunal Oral Número 7 que condene a Andrea Del Boca a 3 años y medio de prisión, al considerarla partícipe necesaria de defraudación al Estado por 36 millones de pesos destinados a la ficción “Mamá Corazón”, que finalmente nunca se emitió en la televisión argentina.

El pedido de la fiscal se realizó durante los alegatos finales del juicio que Del Boca enfrenta junto al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, a quien le reclamó 4 años y medio de prisión por ser considerado autor del mismo delito.

El financiamiento se realizó mediante un convenio entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín. Según la fiscalía, la productora A+A Group SRL, representada por la actriz, se quedó con las ganancias obtenidas por la venta de la serie en el exterior.

Se trata del segundo pedido de condena contra De Vido en menos de una semana, luego de que la fiscal solicitara cuatro años y ocho meses de prisión en otro juicio por la compra de Gas Natural Licuado con sobreprecios.

Además, León pidió que los jueces prohíban la salida del país de Andrea Del Boca, Julio De Vido y el resto de los imputados, y que se restituya de manera solidaria el monto defraudado, que asciende sin actualizar a 3,1 millones de dólares.