La hija de la mujer asesinada en un robo en San Justo trató de hacer reaccionar a su mamá después de haber sido herida. La escena se dio cuando el colectivo fue baleado por delincuentes que estaban robando un auto y el conductor quiso intervenir para evitarlo.

“¡Mamá, mamá, despertate!”, gritaba una de las nenas junto a la víctima, quien murió casi al instante. El crudo relato es de Tamara, una pasajera que viajaba en la fila de asientos al fondo del colectivo.

“Yo estaba justo al lado de la chica en el momento. No me puedo terminar de reponer. Salís de tu casa y no sabés si volvés”, lamentó. Ella regresaba después de hacer un trámite en PAMI, tomó el 174 y se sentó en la ventanilla, al lado de Hilda Tello, sus dos hijas de 6 y 10 años y su amiga, sin imaginar lo que iba a suceder.

El colectivo avanzó hasta llegar a la vereda donde un hombre que lavaba su auto fue sorprendido por cuatro motochorros. Al ver esto, Cristian Paz, el chofer, maniobró y pasó muy cerca de los ladrones, quienes huyeron, pero protestaron con disparos casi a quemarropa dirigidos a la parte trasera de la unidad. Una bala impactó “en la parte de arriba del vidrio y otras dos, en la chapa”, aseguró la testigo.

La cámara de seguridad captó el momento en que uno de los ladrones disparó contra el colectivo.

Tamara, que iba distraída escuchando sus auriculares, no podía creer lo que pasaba. “Fueron segundos. Se escucharon los estallidos de vidrios, se escucharon los disparos, nos tiramos al piso y me doy vuelta como para agarrar a una de las nenas”, relató. Fue en ese instante en que vio a la mujer “tirada sobre el asiento, completamente desvanecida”, y que la bala le había entrado “por el tórax”.

Todos los pasajeros comenzaron a gritar. Otra mujer se lastimó la cara al tirarse al piso, confirmó Tamara, pero tanto las hijas de Hilda Tello como su amiga resultaron ilesas. “El chofer actuó superrápido, arrancó en el momento, cuando le dijimos que había una herida de bala. Fuimos a una clínica y se atendió rápido a la chica, pero a mi parecer, había fallecido en el momento”, dijo.

Los vidrios rotos del colectivo quedaron esparcidos en la calle.

Toda la secuencia ocurrió “entre las 11:20 y 11:30″, detalló Tamara, que también decidió defender al chofer en un mensaje publicado en Facebook porque fue “muy empático”. “Fue una persona muy humana. En ningún momento quedó en shock. Reaccionó al llevarla a la clínica, fue el primero en bajar, en pedir la camilla para que la puedan bajar a la chica. La verdad que se comportó muy bien. Otras personas quedan como en shock. Eso fue lo que yo quise destacar en el comentario. Que no es que se hizo el héroe” al intentar frustrar el robo.

Tamara aseguró que no es la primera vez que ha estado cerca de un crimen, ya que en su barrio hay mucha inseguridad. “Se vive con miedo. Donde nosotros vivimos, no se puede salir. A las siete, ocho de la noche salís y después ya no salís más. A la mañana, muy temprano, tampoco puedes salir porque no sabés lo que te puede pasar”, reclamó.