La escena fue tan insólita como alarmante. Un conductor llegó a un control de alcoholemia en la zona de Hudson, tomó una botella de agua y la vació en cuestión de segundos, en un aparente intento por recomponerse antes de someterse al test. Pero su estado era tan evidente que ni siquiera pudo cumplir con la maniobra básica de soplar la pipeta.

El episodio ocurrió en el marco de un operativo desplegado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires en corredores donde se reforzaron los controles viales. Según la reconstrucción difundida por las autoridades y replicada por medios nacionales, el hombre repetía “agua, agua” mientras descendía del auto y se preparaba para la prueba.

Lejos de mejorar la situación, la secuencia dejó expuesto el nivel de descoordinación con el que manejaba. Cada vez que intentaba soplar, interrumpía el procedimiento, perdía la respiración y no lograba sostener el aire como le indicaban los agentes a cargo del operativo.

La escena se volvió todavía más delicada cuando, según el relato del procedimiento, el conductor casi vomita en medio del control. Los inspectores intentaron asistirlo y le pedían que se calmara, pero la prueba nunca pudo completarse por el grado de ebriedad que presentaba.

Como el test no pudo finalizarse, no se estableció con exactitud cuántos gramos de alcohol tenía en sangre. De todos modos, los agentes dejaron asentada la infracción y le impidieron continuar circulando, en línea con el protocolo vigente para este tipo de casos.

El caso no fue un hecho aislado. En la misma jornada, también en Hudson, otro automovilista sí logró completar la prueba y arrojó 2,40 gramos de alcohol en sangre, un registro que desde el operativo calificaron como extremadamente alto.

A esos episodios se sumó un tercer caso detectado en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Allí, otro conductor fue sometido al test y el resultado marcó 1,50 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido en territorio bonaerense, donde rige la política de alcohol cero al volante.

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De acuerdo con la información oficial, en las tres situaciones se labraron las actas de infracción correspondientes y se frenó la continuidad de los viajes. Los controles, señalaron desde la cartera bonaerense, forman parte de operativos preventivos diarios y simultáneos en rutas, accesos y autopistas.

Desde el operativo explicaron además que no es habitual encontrar a un conductor en un estado de intoxicación tal que ni siquiera pueda soplar la pipeta. Lo más frecuente, indicaron, es detectar valores elevados en el test, pero no un grado de afectación que impida realizar la prueba.

El episodio volvió a poner el foco sobre el riesgo del alcohol al volante y sobre la gravedad de circular en condiciones incompatibles con cualquier maniobra básica de conducción. En este caso, la imagen del conductor vaciando una botella de agua antes del control terminó convirtiéndose en la postal más impactante de una jornada marcada por tres infracciones severas.