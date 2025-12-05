Una verdadera tragedia sacude a Mendoza. Una nena de 13 años murió y su hermano de 10 está grave tras ser atropellados por un conductor alcoholizado que iba a más de 100 km/h. El triste hecho ocurrió el jueves por la tarde en Malargüe, cuando los hermanitos cruzaban una calle por la esquina.

En ese momento, un BMW a toda velocidad los embistió y arrastró unos 70 metros. La niña murió en el lugar por las heridas y el nene fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe. Por la gravedad del cuadro, lo derivaron al Hospital Notti y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Tiene fracturas expuestas en sus miembros.

El hombre que ocasionó la tragedia fue identificado como Letelier González William y el test de alcoholemia le dio 0,14. Pese a que estaba alcoholizado, en Mendoza es un número permitido para circular.

Ya se realizaron algunas pericias y mostraron que la frenada del auto fue superior a los 100 metros, por lo que el vehículo circulaba a más de 100 km/h. La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de la investigación.