Una conductora en infracción abandonó a su perro en el auto y huyó de un control vehicular en Paraná; ocurrió en la mañana de este miércoles en el marco de un operativo de tránsito realizado por personal del Cuerpo Único de Inspectores sobre bulevar Racedo de la capital entrerriana.

De acuerdo a las primeras informaciones, a la mujer se le retuvo su vehículo por falta de seguro y registro. Pero lo que más llamó la atención del operativo fue que, al informarle a la conductora de sus infracciones, ésta abandonó el vehículo y se retiró, dejando a su mascota dentro del automóvil. Se trató de un perro de raza Shar Pei.

Según se observa en las imágenes a las que accedió Elonce, una de las inspectoras optó por entretener al animal hasta la llegada del personal policial que se encargó de resguardar a la mascota y asegurar su bienestar.

La inspectora municipal, Alfonsina Pereyra, fue encargada de cuidar el perro tras la ausencia de su dueña. Relató a Elonce más detalles del hecho: “Es la primera vez que me pasa y creo que a mis compañeros también. La señora cuando es retenida con la documentación faltante el vehículo iba a ser trasladado a Cinco Esquinas. Creo que la señora no estaba en conocimiento de la dimensión que estaba pasando. A ella se le dio una tolerancia de unos cinco o diez minutos para que busque y vea si tenía el seguro vigente para poder circular. Ella manifiesta que no lo tenía y que se encontraba en su casa. Se bajó del vehículo, se tomó un remis y se retiró”.

“El perrito no estaba en malas condiciones porque estaban los vidrios bajos. Nos llamó mucho la atención porque no se deja a un animal. Se hizo presente mi director, Germán Leites, para ver la situación y constatar que el perrito estuviera bien. Se pidió colaboración al 911. Se bajó al perrito, se le dio agua y se trató de tranquilizarlo porque vio que su dueña se iba. Creo que eso nos puso muy empáticos a los inspectores”, agregó.