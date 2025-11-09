Tres mujeres resultaron gravemente heridas en la localidad bonaerense de Lanús luego de ser atropelladas mientras cruzaban una avenida. El siniestro vial ocurrió este sábado cuando un automóvil Renault Symbol conducido por M. Ezequiel E., de 37 años, embistió a las víctimas en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida 25 de Mayo. La colisión provocó lesiones graves y movilizó a personal policial y médico. Fuentes de la investigación confirmaron que el automovilista manejaba en ojotas.

En el video se observa cómo el vehículo atropella desde atrás a las víctimas que cruzaban la avenida sin darse cuenta de la presencia del Renault Symbol. Las víctimas terminaron sobre el asfalto, ante la vista de las personas que pasaban por el lugar.

Según detallaron fuentes del caso, Juana V., de 73 años, sufrió lesiones en el brazo izquierdo, con diagnóstico de posible amputación. Mirta S. A. L., de 91 años, presentó lesiones en la cabeza y fractura expuesta, además de perder el conocimiento al momento del accidente. Por su parte, Teresa C. M., de 65 años, manifestó dolores fuertes en la región lumbar. Las tres víctimas fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Evita.

Puede interesarte

Las autoridades del caso confirmaron a este medio que las tres mujeres se encuentran fuera de peligro. El conductor, que iba acompañado por un menor, fue sometido al test de alcoholemia por parte del personal de Tránsito, pero dio negativo. Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Dra. Silvia Busano.

De acuerdo con el reporte policial, se solicitó la presencia de peritos en el lugar y se inició una investigación caratulada como lesiones culposas graves. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.

ATROPELLÓ A TRES JUBILADAS EN EL CENTRO DE LANÚS: MANEJABA EN OJOTAS Y SE LE TRABÓ EL ACELERADOR



Un conductor de 37 años embistió a tres mujeres mayores que cruzaban la avenida Yrigoyen, a metros de la estación de trenes de Lanús. Las víctimas sufrieron graves fracturas y a una… pic.twitter.com/F0g8RQ0uTr — Clarín (@clarincom) November 9, 2025

A mediados de octubre, un automovilista perdió el control de su vehículo en el centro de Córdoba y atropelló a varios peatones en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, según informó la Policía de Córdoba. El incidente ocurrió cuando un Ford Fiesta subió a la vereda tras cruzar un semáforo en rojo, impactó primero contra una motocicleta con dos ocupantes y luego chocó con un contenedor de residuos, alcanzando a varias personas que caminaban por el lugar.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por medios locales muestran que al menos siete personas sufrieron heridas, de las cuales cuatro —tres mujeres y un hombre, todos adultos— debieron ser trasladadas a centros de salud. Los demás heridos recibieron asistencia en la zona.

Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas

La Voz informó que uno de los lesionados fue llevado bajo código rojo al Hospital de Urgencias de Córdoba, mientras que otras dos personas ingresaron a ese hospital en código amarillo. La cuarta persona trasladada fue derivada a una clínica privada.

Puede interesarte

Los equipos de emergencia permanecieron trabajando en el área junto con efectivos policiales para asistir a las víctimas y resguardar la zona. Después del accidente, el conductor fue trasladado a la Comisaría 1ª “para su resguardo físico”, a la espera de las determinaciones que adopte la fiscalía correspondiente. Según testimonios recogidos por la prensa local, el automovilista declaró no recordar lo ocurrido y presentaba signos de confusión.

Testigos relataron que el conductor habría cruzado el semáforo en rojo, embistió a la motocicleta y luego perdió el control total del auto, impactando al contenedor de basura sobre la vereda y arrastrando a su paso a un motociclista y a varios peatones. Una de las personas presentes afirmó que el vehículo circulaba “a una velocidad muy alta”, y describió escenas de preocupación entre quienes presenciaron el hecho.