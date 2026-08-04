Tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de un hombre de 83 años, lo mantuvieron cautivo durante más de dos horas y escaparon con una importante suma de dinero en pesos. La víctima fue rescatada luego de que vecinos escucharan sus pedidos de auxilio y alertaran al 911.

Un hombre de 83 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de la ciudad de Santo Tomé, donde tres delincuentes lo redujeron, lo ataron y lo mantuvieron privado de su libertad durante más de dos horas mientras revolvían cada ambiente de la casa en busca de dinero.

El hecho salió a la luz cerca de las 23.30 del domingo, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado de vecinos que habían escuchado desesperados pedidos de auxilio provenientes de una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 2300.

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Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes se entrevistaron con un hombre de 77 años y una mujer de 49, ambos vecinos del sector. Según relataron, mientras paseaban a sus perros advirtieron los gritos provenientes del inmueble y decidieron dar aviso inmediato a la policía.

Maniatado y encerrado

Con autorización de los testigos, uno de los uniformados ingresó a la vivienda para verificar la situación. Tras recorrer el inmueble encontró a su propietario, un hombre de 83 años, encerrado bajo llave en uno de los dormitorios.

La escena reveló la magnitud del ataque. La víctima permanecía sentada sobre la cama, con las piernas atadas y una lesión visible en el antebrazo derecho. Luego de liberarlo, el hombre pudo relatar que había sido sorprendido por tres jóvenes que irrumpieron en la vivienda y, tras reducirlo, comenzaron a exigirle dólares.

Ante las amenazas, el jubilado entregó el dinero que tenía disponible, una suma cercana a los dos millones de pesos. Sin embargo, los asaltantes continuaron revisando la propiedad durante un prolongado lapso, estimado en más de dos horas, desordenando completamente las distintas habitaciones en busca de otros objetos de valor.

La víctima manifestó no poder precisar qué otros bienes fueron sustraídos, ya que el estado en que quedó la vivienda impedía realizar un inventario inmediato de los faltantes.

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Investigación en marcha

A raíz de la gravedad del episodio se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos trabajaron durante la madrugada en la recolección de rastros y demás elementos de interés para la causa, caratulada provisoriamente como "Robo calificado, lesiones dolosas y privación ilegítima de la libertad".

En paralelo, el damnificado fue trasladado al Samco de Santo Tomé, donde los médicos constataron una lesión por desprendimiento de piel en el antebrazo derecho, atribuida a la fragilidad propia de su edad. Allí recibió las curaciones correspondientes y quedó en observación por disposición de la profesional de guardia.

Hasta el momento no hay personas identificadas por el hecho y la investigación continúa con el objetivo de establecer la identidad de los autores y reconstruir el recorrido seguido antes y después del violento asalto.