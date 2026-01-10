Al menos 51 personas murieron en Irán como consecuencia de la represión a las protestas contra el gobierno que sacuden el país desde hace casi dos semanas, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Entre las víctimas fatales, hay al menos nueve menores de edad y cientos de heridos, mientras que el número de detenidos ya supera los 2200.

Las manifestaciones, que comenzaron hace 13 días por el malestar económico y el aumento del costo de vida, se transformaron en el mayor movimiento contra la República Islámica en más de tres años. Este jueves y viernes se registraron las protestas más extensas desde 2022, cuando estallaron movilizaciones masivas tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal colocado el velo.

Protestas masivas en Isfahán y sus alrededores (la tercera ciudad más grande de Irán) 👇



Las fuerzas del régimen están huyendo.pic.twitter.com/Yi26aStCrQ — Isaac (@isaacrrr7) January 8, 2026

De acuerdo con IHRNGO, el jueves fue la jornada más intensa hasta el momento, con huelgas y protestas en ciudades como Tabriz, Urmia y Ardabil. Esa misma noche, las autoridades interrumpieron el acceso a Internet en todo el país, una medida que encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos.

“La restricción del acceso a Internet a nivel nacional recuerda a la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019, cuando varios cientos de manifestantes murieron”, advirtió el director de la ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam.

#URGENTE



Irán tiembla: protestas lideradas por mujeres se extienden por todo el país como nunca antes. pic.twitter.com/WVFg18QIOp — Decko. (@Frankzm) January 8, 2026

El video muestra a manifestantes cuando derriban una estatua de Qassem Soleimani, el militar iraní asesinado en un ataque estadounidense en 2020 (Video: @GhonchehAzad)

Según sostuvo, el uso de la fuerza por parte del gobierno se intensificó en los últimos días y existe un “riesgo muy serio” de una escalada de violencia y de una matanza a gran escala.

Pese al apagón de comunicaciones, miles de iraníes volvieron a salir a las calles este viernes. En Teherán y otras ciudades se escucharon consignas como “muerte al dictador” y reclamos abiertos contra el sistema teocrático chiita.

La ONG Iran Human Rights aclaró que el número de muertos podría ser mucho mayor, pero que solo contabiliza los casos que pudo verificar directamente o que fueron confirmados por al menos dos fuentes independientes.

Puede interesarte

Qué está pasando en Irán

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de tiendas de venta de teléfonos celulares comenzaron a cerrar sus locales en protesta por el elevado costo de vida y una hiperinflación que golpea a la población.

Desde entonces, estudiantes se sumaron a las manifestaciones. Desde la capital las protestas se extendieron a varias ciudades y provincias y se tornaron masivas.

Irán atraviesa una severa crisis económica agravada por la guerra que mantuvo a mediados de año con Israel y que culminó tras varios bombardeos israelíes y estadounidenses a sus plantas nucleares.