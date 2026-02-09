La víctima estuvo internada durante unas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero no pudieron estabilizarla.

Un hombre de 30 años fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata. Ocurrió en la localidad de Batán, en un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132.

La víctima, identificada como Lucas Nahuel Larroque, estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo, y en las últimas horas se confirmó su muerte.

Personal de la comisaría octava detuvo a un joven de 18 años, acusado de ser el autor del homicidio, y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.

Mar del Plata es tierra de nadie: mataron a golpes a un hombre, a la salida de un boliche - 2Urbanos https://t.co/BcwXPHIYaK pic.twitter.com/oWnrOvTIul — 2urbanos (@dosurbanos) February 8, 2026

El momento de la golpiza fue filmado por testigos y muestra cuando el hombre, que está tirado en el piso y totalmente inconsciente, recibe una patada en la cabeza por parte del acusado.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien tomará la declaración del imputado en las próximas horas.

Arévalo dispuso el traslado del acusado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, inicialmente bajo la acusación de tentativa de homicidio, que se recaratuló al constatarse la muerte de la víctima.

A su vez, la mujer arrestada fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.