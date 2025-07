El siniestro ocurrió el pasado miércoles, unos minutos después de las 13, en la intersección de Azcuénaga y Entre Ríos, a pocos metros del Instituto Superior Docente N°19.

Lucrecia Quintana Ríos, la víctima, se dirigía al profesorado donde estudia para convertirse en maestra especial. Por el choque, sufrió un traumatismo de cráneo, una costilla fisurada y fracturas en ambos tobillos.

Lucrecia Quintana Ríos había salido en bicicleta rumbo al instituto donde estudia para convertirse en maestra especial. Como cada día, pedaleó desde su casa en el barrio Regional hasta el cruce de Almafuerte y Urquiza, en la ciudad de Mar del Plata, donde se encuentra el Instituto Superior Docente N°19.

Pero nunca llegó. Cuando estaba por arribando a su destino, fue arrollada por una camioneta 4x4 que cruzó la calle sin frenar y la pasó por encima. El conductor, lejos de detenerse a auxiliarla, siguió su marcha. Desde entonces, permanece prófugo.

El siniestro ocurrió el pasado miércoles, unos minutos después de las 13, en la intersección de Azcuénaga y Entre Ríos, a pocos metros del lugar donde Lucrecia cursa el último año de su carrera. Una cámara de seguridad de una vivienda cercana captó el momento en que la camioneta embiste a la joven ciclista.

🚨 IMÁGENES SENSIBLES: LA PASÓ POR ARRIBA CON LA CAMIONETA Y SE DIO A LA FUGA



📌Ocurrió en #MardelPlata cuando el conductor de una camioneta pisó a una joven de 23 años y la dejó ahí tirada. Por suerte la víctima no murió pero requiere varias operaciones.

En las imágenes se observa con claridad cómo el vehículo no reduce la velocidad, embiste a Lucrecia y la rueda completamente. Luego sigue su trayecto, sin detenerse en ningún momento.

Belén, hermana de Lucrecia, relató que el conductor prófugo no se detuvo tras atropellarla. Buscando respuestas, la familia accedió a la filmación gracias a una vecina, aunque no pudieron identificar la patente de la camioneta y piden ayuda para localizarla.

En un primer momento, la familia había decidido no hacer público el caso para no interferir con la investigación. Ante la falta de resultados, resolvieron difundir el video del accidente y pedir colaboración para identificar al responsable.

“Las imágenes las tenemos desde el primer día. No queríamos interrumpir la causa, pero al no tener una respuesta y como no logran dar con esta persona, decidimos publicarlo”, explicó Belén. “Es un abandono de persona y esto no puede pasar otra vez”, agregó.

Lucrecia fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada. Su estado de salud es delicado: sufrió un traumatismo de cráneo, una costilla fisurada y fracturas en ambos tobillos, producto del paso de las ruedas de la camioneta. De acuerdo a su hermana, la joven requiere una intervención quirúrgica compleja, pero aún esperan los insumos necesarios para realizarla.

“Ella es joven, le está poniendo toda la garra para recuperarse. Hacía mucho ejercicio, tal vez eso la ayuda ahora. Pero a veces le agarra tristeza, porque trabajaba mucho con su cuerpo. El otro día le hicieron curaciones, se vio los pies y cayó en un pozo; es entendible”, contó Belén.

Mientras Lucrecia continúa internada, la causa sigue con la recopilación de pruebas y la búsqueda del conductor. La familia espera novedades mientras acompaña el proceso de recuperación de la joven, que mantiene como objetivo terminar su carrera docente.