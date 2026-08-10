Los asaltantes amenazaron a la familia con un arma y escaparon a toda velocidad. Hasta el momento no fueron identificados.

Una familia vivió un momento de desesperación durante la noche del viernes en Villa Lourdes, Mar del Plata, cuando dos motochorros armados los sorprendieron en la calle y les robaron el auto. En medio del asalto, uno de los delincuentes llegó a subir al vehículo sin advertir que en el interior todavía se encontraban una nena y su abuelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en Irala al 4000, casi en la zona del puerto. La conductora se encontraba en la vereda junto a otra mujer cuando fue abordada por los delincuentes, que circulaban en una moto y las amenazaron con un arma.

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Tras ello, los asaltantes le quitaron las llaves del vehículo y cosas de valor. Inmediatamente después, uno de los ladrones se subió al auto y aceleró.

La situación cambió cuando la mujer advirtió a los gritos que en el interior todavía estaban su nieta menor de edad y el abuelo de la niña. Ante los gritos, el delincuente abrió la puerta trasera para permitir que ambos pudieran bajar.

Brutal asalto en Villa Lourdes: amenazaron a una mujer y una nena estuvo a punto de quedar dentro del auto https://t.co/iKxxa8lqxZ pic.twitter.com/dhfclW14pn — ahoramardelplata (@ahoramdp) August 9, 2026

Una cámara de seguridad de la zona registró la secuencia. En las imágenes se observa cómo el abuelo y la nena descendieron del vehículo y, apenas unos segundos después, los dos delincuentes escaparon: uno se llevó el auto y el otro huyó en la moto en la que habían llegado. “Todavía estamos con los nervios de punta”, contó la familia uego del episodio.

Más allá del miedo provocado por el asalto, la familia lamentó la pérdida del vehículo, que habían conseguido después de años de esfuerzo.

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“Por suerte no pasó a mayores y todos decimos que lo material no importa, pero fueron años de trabajo como para poder tener una movilidad y se lo llevan”, expresaron con angustia.

Según relataron los vecinos, el robo del vehículo fue el tercero ocurrido en la zona durante esa misma noche. Además, aseguraron que los episodios violentos se volvieron cada vez más frecuentes en Villa Lourdes.

Hasta el momento, los asaltantes no fueron identificados, pese a que todo quedó registrado por las cámaras de la zona.

Ante esta situación, los vecinos reclaman una mayor presencia policial y medidas para abordar la problemática de inseguridad que afecta al barrio.